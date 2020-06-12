اعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الامريكية اليوم الجمعة تسجيل 894 حالة وفاة بالاضافة الى ما يقرب من 23 الف حالة اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في الولايات المتحدة.

وبحسب احصائيات نشرها المركز التابع للجامعة والمتخصص في رصد الجائحة محليا وعالميا فقد بلغ اجمالي عدد حالات الاصابة بالفيروس في البلاد 2023385 حالة.

وأظهرت الحصيلة أنه تم تسجيل 894 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس التاحي إلى 113818 حالة.

واوضحت ان نيويورك هي الولاية الأكثر تضررا حيث تم تأكيد 380892 حالة اصابة بالفيروس اضافة الى 3058 حالة وفاة.

واوضحت ان اكثر من 20 ولاية سجلت ارتفاعا حادا في حالات الإصابة بالفيروس التاجي في الأسبوعين الماضيين.