انتقل إلى رحمة الله تعالى عبد الرحمن العتيقي احد رجالات الكويت المخلصين والذي وافته المنية اليوم الجمعة.

ويعد عبدالرحمن سالم العتيقي المولود في 15 ابريل عام 1928 احد رجالات دولة الكويت المخلصين الذي خدموا البلاد في العديد من المحافل والمناصب الذي كلف به طوال حياته. وبدأ العتيقي الذي تلقى تعليمه في المدرسة المباركية وحاز على دورات تعليمية خاصة عمله الحكومي عام 1943 في دائرة تموين الاغذية وعمل في العديد من الجهات الحكومية اذ عين مشرفا على مناطق التنقيب في شركة النفط من عام 1945 وحتى 1949.

والتحق العتيقي في خدمة الشرطة عام 1949 اذ عمل سكرتيرا لامير دولة الكويت الاسبق المرحوم الشيخ صباح السالم الصباح كما عين في عام 1959 مديرا لدائرة الصحة.

وكان العتيقي أول سفير لدولة الكويت لدى الولايات المتحدة ومندوبها الدائم لدى الامم المتحدة كما شغل منصب وكيل وزارة الخارجية في عام 1963.

وفي الفترة من عام 1967 حتى 1971 عين الفقيد العتيقي وزيرا للمالية والنفط كما شغل منصب وزير المالية ايضا من عام 1975 وحتى عام 1978.

ومثل العتيقي الكويت في تأسيس منظمةالاقطار العربية المصدرة للنفط (اوابك) عام 1981 وسمي مستشارا لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

وشارك الفقيد العتيقي بتأسيس عدة جمعيات نفع عام منها الهلال الأحمر الكويتي.