وزعت جمعية الهلال الأحمر الكويتي 1000 سلة غذائية و1000 كرتون حليب على العمال والمقيمين في منطقة الفروانية المعزولة احترازيا في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وقال مدير إدارة الكوارث والطوارئ في الجمعية يوسف المعراج لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة على هامش التوزيع إن الجمعية تواصل الجهود في توزيع السلال الغذائية استجابة للظروف الراهنة في البلاد جراء انتشار (كورونا).

وأضاف المعراج أن الجمعية تسعى من خلال توزيع السلال الغذائية وكراتين الحليب لدعم العمال في منطقة الفروانية التي من المفترض ان تكفيهم لمدة شهر كامل.

وذكر أن توزيع السلال الغذائية مستمر على المناطق المحظورة على العمال والأسر المحتاجة مؤكدا حرص الجمعية على مواصلة جهودها الخيرة ومساعيها الحثيثة لتحسين حياة العمال والمقيمين في المناطق المعزولة احترازيا.

وأشار إلى أن الجمعية ساهمت في دعم جهود الحكومة في التصدي لفيروس كورونا المستجد من خلال توزيع السلال الغذائية والوجبات اليومية والمساهمة في التوعية المجتمعية.

ولفت الى أن أزمة (كورونا) التي اجتاحت العالم كانت سببا في بروز أعمال الهلال الاحمر الكويتي التي عززت أنشطتها على الصعيد المحلي بالوقوف إلى جانب الحكومة في الحد من انتشار المرض والمساهمة في التخفيف من آثاره.

ودعا المعراج الشركات والمؤسسات العاملة في البلاد وكذلك المحسنين من المواطنين والمقيمين إلى تقديم تبرعاتهم لإنجاح برنامج الجمعية في مساعدة المحتاجين أسوة بما قدموه من عمل خير في الأعوام السابقة.

وبين أن الجمعية تستقبل الصدقات والزكاة من المواطنين والتي ستؤتي ثمارها على الفقراء والمحتاجين داخل البلاد مؤكدا أن عطاء الكويت لن يتوقف عن مساعدة المحتاجين سواء داخل البلاد أو خارجها.