وصول 289 طبيبا وممرضا وفنيا ضمن الدفعة الأخيرة من كوادر الصحة العالقة في الهند

وصلت الى لدفعة الثالثة والأخيرة من الكوادر الصحية العالقة في الهند، والذين يبلغ عددهم 289 بين طبيب وممرض وفني، حيث تم اجراء المسحات الطبية لهم ونقلهم للسكن في مدينة جابر الاحمد.

وأصبح المجموع الكلي للدفعات الثلاث من الكوادرالصحية التي وصلت البلاد من العالقين في الهند 651، جميعهم ظهرت فحوصاتهم سلبية، ماعدا 3 ممرضين تأكد اصابتهم بفيروس كورونا وتم اتخاذ الاجراءات الاحترازية معهم وحجرهم.

ويأتي اجلاء الكوادر الصحية العالقة في الهند بناء على تعليمات وزير الصحة د.باسل الصباح وكيل الوزارة د.مصطفى رضا والوكيل المساعد للشؤون الفنية د.عبدالرحمن المطيري والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والجودة والخدمات المساندة د.محمد الخشتي، والوكيل المساعد لشؤون الخدمات م.عبدالعزيز الطشه.

وكان في استقبالهم كل من مدير ادارة الخدمات التمريضية سناء تقدم ومدير ادارة الخدمات العامة محسن الرشيدي واستشاري الانف والاذن والحنجرة د.أحمد الرشيدي وطواقم التمريض والعلاقات العامة والاعلام ورئيس جمعية التمريض الكويتية بندر العنزي