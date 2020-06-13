اعلنت السعودية اليوم السبت تسجيل 39 حالة وفاة و3366 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة السعودية في تقرير يومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت إلى 932 حالة وفاة و123308 مصاب.

واضافت ان عدد المتعافين ارتفع الى 82548 متعافيا بعد تسجيل 1519 حالة شفاء جديدة.