شاركت دولة الكويت اليوم السبت ممثلة بوزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب (عن بعد) لبحث كيفية مواجهة تداعيات جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) برئاسة مملكة البحرين رئيسة الدورة العادية ال53 للمجلس.

وقالت مديرة إدارة العلاقات الصحية الدولية في (الصحة) الكويتية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الدكتورة رحاب الوطيان إن مداخلات الوزراء ورؤساء وأعضاء وفود الدول ال22 المشاركة بالاجتماع تناولت الوضع الصحي الحالي والجهود المبذولة لاحتواء الجائحة.

واوضحت الوطيان أن المجتمعين ناقشوا العناصر الصحية التي تضمنها بيان المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري بشأن كيفية مواجهة تداعيات الجائحة في المنطقة العربية.

وافادت ان دولة الكويت اشادت خلال الاجتماع بالدور المهم للأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب لتعزيز التنسيق العربي وتبادل المعلومات والاستفادة من الخبرات لمواجهه هذه التداعيات مبينة ان دولة الكويت أكدت تأييدها لمشروع البيان الصادر عن مجلس وزراء الصحة العرب حول كيفية مواجهة التداعيات الصحية على المنطقة العربية.

وذكرت ان بيان الاجتماع الختامي شمل اشادة بمبادرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول موازنة صديقة للصحة وتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب العمل بالتنسيق مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط والمكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية لتطويرها بشكل استراتيجية عربية استرشادية وتعميمها على الدول العربية الاعضاء للاسترشاد بها.

وقالت الوطيان ان البيان أوصى بدعوة منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى حماية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من خطر انتشار فيروس (كورونا) بينهم والمطالبة بإطلاق سراحهم وتحميل سلطات الاحتلال مسؤولية حياتهم وسلامتهم.