برشلونة يسجل عودته لليجا برباعية تزلزل مايوركا

قدم برشلونة، لوحة فنية عوضت جماهيره فترة غيابه الطويلة، بعدما حقق انتصارًا عريضًا برباعية نظيفة ضد مضيفه ريال مايوركا، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 28 من الليجا.

واحتفظ برشلونة برونقه، حيث بدا أنه لم يتأثر بفترة التوقف التي امتدت نحو 3 أشهر، في ظل تفشي فيروس كورونا، حيث سجل رباعية عن طريق فيدال، برايثوايت، ألبا، وميسي بالدقائق (2، 37، 79، و93) على الترتيب.

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 61 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، لينقل الضغط إلى ريال مدريد منافسه على صدارة الليجا، بعدما وسع الفارق بينهما إلى 5 نقاط، قبل لقاء الملكي غدًا الأحد، ضد إيبار.

في المقابل، تجمد رصيد ريال مايوركا عند 25 نقطة في المركز الـ18، ليتعقد موقفه في صراع الهروب من دوامة الهبوط.

الشوط الأول

بدأ برشلونة المباراة بالضغط المُبكر، والذي نتج عنه الهدف الأول، عبر فيدال في الدقيقة 2، حيث تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من زميله جوردي ألبا، قابلها برأسية قوية على يمين حارس مايوركا.

وكاد الدانماركي مارتن برايثوايت مهاجم برشلونة، أن يُضيف الهدف الثاني، في الدقيقة 7، إذ استقبل عرضية من الجبهة اليمنى نفذها سيرجي روبيرتو، وسدد على المرمى لتمر الكرة بجانب القائم الأيمن.

وتألق تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، في التصدي لتسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء، من الشاب تاكيفوسا كوبو في الدقيقة 22، وحولها إلى ركنية.

وكرر كوبو محاولاته، بتسديدة جديدة في الدقيقة 28، من خارج منطقة الجزاء، لكن هذه المرة أمسك بها تير شتيجن بسهولة.

ونجح برايثوايت في تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة بالدقيقة 37، من تسديدة قوية على يمين رينا حارس مايوركا، بصناعة رائعة من ليونيل ميسي.

وسدد بوديمير لاعب مايوركا كرة رأسية قوية في الدقيقة 46، لكنها مرت بجانب القائم الأيمن لحارس برشلونة تير شتيجن، لينتهي الشوط الأول بتقدم البارسا بثنائية نظيفة.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني، قرر كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة الدفع براكيتيتش بدلا من فيدال، ولاحقًا سواريز بدلا من جريزمان، وسيميدو بدلا من سيرجي روبيرتو، وأرثر بدلا من بوسكيتس.

وأهدر بوديمير فرصة تسجيل الهدف الأول لريال مايوركا في الدقيقة 48، والذي تلقى كرة عرضية من الطرف الأيمن، وسدد بقوة من خارج المنطقة، لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيمن لتير شتيجن.

وقرر حكم المباراة، إيقاف اللعب في الدقيقة 54، حيث نزل شخص لأرض الملعب، وبدأ بالتقاط الصور مع اللاعبين، قبل أن يتحرك الأمن سريعًا لإخراجه واستكمال المباراة.

وتألق رينا حارس مايوركا في التصدي لتسديدة برايثوايت بالدقيقة 59، ليمنع البارسا من تسجيل الهدف الثالث.

وعلى الرغم من خطورة مايوركا الكبيرة، نجح جوردي ألبا في تسجيل الهدف الثالث للبارسا بالدقيقة 79، بعدما تلقى تمريرة من ميسي في العمق، وانطلق ليسدد بسهولة على يمين رينا حارس مايوركا.

ورفض ميسي، أن يغادر اللقاء دون أن يهز الشباك، حيث سجل الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 93، بعدما تلقى تمريرة من سواريز في المنطقة وراوغ الدفاع ثم سدد أقصى يسار رينا حارس مايوركا.