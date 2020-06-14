إنجاز قياسي لميسي في الليجا

حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، إنجازًا جديدًا، خلال الانتصار على ريال مايوركا برباعية نظيفة، في إطار منافسات الجولة الـ28 من الليجا.

وسجل ميسي الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 93، وصنع هدفين.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن ميسي أول لاعب في تاريخ الليجا يُسجل 20 هدفا أو أكثر في 12 موسما متتاليا في البطولة.



وقدم برشلونة، لوحة فنية عوضت جماهيره فترة غيابه الطويلة، بعدما حقق انتصارًا عريضًا برباعية نظيفة ضد مضيفه ريال مايوركا، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 28 من الليجا.

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 61 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، لينقل الضغط إلى ريال مدريد منافسه على صدارة الليجا، بعدما وسع الفارق بينهما إلى 5 نقاط، قبل لقاء الملكي غدًا الأحد، ضد إيبار.