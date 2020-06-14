اعلن معهد الكويت للاختصاصات الطبية أن مراقبة الدراسات العليا بصدد إجراء المقابلات الشخصية المؤجلة للأطباء في الفترة من 28 يونيو الجاري الى الثاني من يوليو المقبل.

وقال الأمين العام للمعهد الدكتور فواز الرفاعي في تصريح صحفي اليوم الاحد ان المقابلات تشمل المتقدمين لبرامج التدريب التخصصي وبرامج الزمالة للبورد الكويتي للعام الأكاديمي 2020/2021.

وأكد الرفاعي ضرورة تأكد المتقدمين من موعد المقابلة ومراجعة المعهد شخصيا أو هاتفيا في حال عدم تلقيهم تاريخ الموعد برسالة الكترونية.