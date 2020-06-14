“بيت الزكاة”: قدمنا مساعدات لـ 25 الف مستفيد بأكثر من 8 ملايين دينار

أكد بيت الزكاة أن إجمالي المساعدات المقدمـة خلال الفترة السابقة بلغ 25514 مساعدة بقيمة 8.78 مليون دينار.

وترأس وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس مجلس إدارة بيت الزكاة المستشار الدكتور فهد العفاسي اليوم، اجتماع مجلس إدارة بيت الزكاة، مثنياً على جهود الفترة السابقة والجهود المبذولة في النهوض بمسيرة البيت الخيرية.

واستعرض المجلس التقارير المرفوعة حول نتائج أعمال اللجنة، المكلفة بتدارس الأوضاع الراهنة الخاصة بأزمة انتشار فيروس كورونا والذي أوصى بتكليفها لهذا الغرض، وما اتخذته من قرارات وتوصيات في دعم الجهود الحكومية والأهلية المبذولة في هذا الشأن.

وشملت أهم هذه القرارات والتوصيات إعفاء مستأجري الوحدات التجارية، من سداد القيمة الإيجارية طوال فترة عدم مزاولة النشاط وفق قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن، وفق ضوابط الاعفاء المحددة من اللجنة، والمتمثلة بتقديم ما يثبت الضرر أو الإيقاف، إذ إنه وفي حالة مزاولة النشاط يتم خصم ما نسبته 25 في المئة من قيمة الايجار حتى 30 سبتمبر المقبل.

كما قررت اللجنة تخفيض القيمة الايجارية للوحدات السكنية لبيت الزكاة بنسبة 25 في المئة، لمدة 6 أشهر اعتباراً من 1 أبريل الماضي حتى 30 سبتمبر المقبل وفق ضوابط محددة.

واستعرض المجلس التقرير التشغيلي للمراكز الايرادية لبيت الزكاة التي أوصت اللجنة بتشغيلها خلال الأزمة الراهنة، بهدف تعزيز موارد البيت المالية لتمكينه من القيام بدوره المجتمعي، والبالغ عددها 12 مركزاً إيرادياً، إضافة إلى توفير خدمة التحصيل السريع للتسهيل على المتبرعين في سداد تبرعاتهم.

واطلع المجلس أيضا على تقرير قطاع الخدمة الاجتماعية الذي أوضح قيام البيت خلال الأزمة، بالاستمرار في صرف المساعدات الاجتماعيـة المقررة للأسر الاجتمـاعية التي تستلم مساعدات، فضلاً عن شراء وتوزيع المواد التموينية على الأسر المسجلة لدى بيت الزكاة في مقار سكنهم خلال فترة الحظر، تخفيفاً عنهم من عناء مراجعة مقره لاستلامها.

كما وافق المجلس على تخصيص 70 ألف دينار، لإنشاء المستشفى الميداني في منطقة المهبولة، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة وإشراف جمعية النجاة الخيرية والذي تم تسليمه للوزارة وبدء تشغيله. واستعرض المجلس الحسابات الختامية لبيت الزكاة، وتقرير مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي والموافقة عليها.