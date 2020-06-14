“الشفافية” الكويتية تطالب بتسليم الفاسدين إلى يد العدالة في قضية تجار الإقامات

طالبت جمعية الشفافية الكويتية مجلسي الأمة والوزراء بتسليم نواب حاليين ونائب سابق ليد العدالة بعد ما أثير عن شبهات فساد في قضية تجار الإقامات.

والجمعية في تغريدات عبر “تويتر”: مرةً أخرى تتصدر شبهات الفساد المشهد المحلي، لتطال هذه المرة أعضاء في السلطة التشريعية من نواب حاليين ونائب سابق في جرائم رشى ومتاجرة بالنفوذ لتسهيل عمليات تجارة الإقامات، وفي ظل وجود بعض الاتهامات عن محاولة البعض التستر على هؤلاء الفاسدين.

فإننا نطالب مجلسي الوزراء والأمة وضع مصلحة الكويت نصب أعينهم والبر بقسمهم أمام الأمة واتخاذ إجراء تاريخي من خلال تسليم هؤلاء الفاسدين إلى يد العدالة، فلا حماية لفاسد.