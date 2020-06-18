رحب مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس اليوم الأربعاء بالنتائج الإيجابية الأولية لاستخدام عقار (ديكساميثازون) في خفض معدل الوفيات بين المصابين بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19 ).

وقال غيبريسيوس في مؤتمر صحفي عن بعد من مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية “ان العقار على الرغم من ذلك لم يظهر فعالية في علاج الحالات الأقل حرجا ولم تصل الى مرحلة الاعتماد على التنفس الأصطناعي”.

يذكر ان (ديكساميثازون) هو علاج متداول منذ عام 1960 للحد من الالتهاب في مجموعة أمراض وبعض أنواع السرطان كما انه يتميز برخص سعره وسهولة الحصول عليه.