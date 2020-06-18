أظهرت احصائيات اليوم الخميس ان معدل الاصابة اليومية بعدوى فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) سجل اكثر من 25 الفا في الولايات المتحدة واكثر من 32 الفا في البرزيل.

واوضحت الاحصائيات التي نشرها المركز التابع لجامعة (جونز هوبكنز) الامريكية المتخصص في رصد الجائحة محليا وعالميا أن الولايات المتحدة سجلت 25583 إصابة بالاضافة إلى 755 حالة وفاة جديدة.

واشارت إلى أن الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 2163290 اصابة و117717 وفاة في الولايات المتحدة.

وفي البرازيل أظهرت الاحصائية الرسمية تسجيل 32188 اصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي حصيلة الجائحة إلى 955377 حالة.

وأضافت الاحصائية التي نشرتها وزارة الصحة البرازيلية أنه جرى كذلك تسجيل 1269 حالة وفاة جديدة لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس الى 46510 شخصا.