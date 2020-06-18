“اتحاد الجمعيات”: “التجارة” توافق على عودة المهرجانات التسويقية في “التعاونيات”

أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية فهد الكشتي، موافقة وزارة التجارة والصناعة على عودة تنظيم المهرجانات التسويقية في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية بما يخفف الأعباء المالية عن كاهل عموم المستهلكين من المواطنين والمقيمين.

وأوضح الكشتي، في تصريح صحافي، أن اتحاد الجمعيات يبذل قصارى جهده لتوفير ودعم السلع والمنتجات الغذائية الضرورية والتكميلية للمواطنين والمقيمين بأقل الأسعار وأفضل جودة، حرصا منه على والوقوف إلى جانبهم في مواجهة أزمة جائحة “كورونا”.

وقال الكشتي، إن “الاتحاد يستهدف محاربة الغلاء ووقف محاولات البعض استغلال الأزمة الراهنة التي اجتاحت البلاد في تحقيق مكاسب على حساب جيوب عموم المستهلكين”، مشددا على أن الاتحاد يسعى قوة نحو الحفاظ على استقرار الأسعار في الجمعيات التعاونية وتوفير السلع والمنتجات لتكون في متناول الجميع.

وأكد الكشتي، حرص الاتحاد على تعزيز حقوق ومكتسبات المساهمين، وتجديد المطالبة للوزارات المعنية السماح لمجالس إداراة الجمعيات عقد جمعياتها العمومية في إطار الإلتزام بارشادات وتعليمات السلطات الصحة في البلاد حفاظا على سلامة المساهمين، شاكرا مسؤولي “التجارة” على تلبية مطلب الجمعيات والاتحاد، التي تهدف إلى تعزيز دور مؤسسات الدولة في حماية ودعم المواطنين والمستهلكين وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم.

يذكر أن وقف المهرجانات التسويقية في الجمعيات مرّ عليه قرابة 3 أشهر، مما يضاعف الأعباء المالية على كاهل المستهلكين.