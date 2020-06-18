أكد نادي (لايبزيغ) الألماني لكرة القدم اليوم الخميس انتقال مهاجمه الدولي تيمو فيرنر الى نادي (تشيلسي) الانجليزي مقابل 53 مليون يورو (6ر59 مليون دولار).

ولم يكشف النادي الألماني عن مدة التعاقد لكنه أشار إلى أن عملية الانتقال “ستتم بسرعة” خاصة وأن المهاجم الالماني لن يخوض مباراة (لايبزيغ) المقررة امام فريق (لشبونه) البرتغالي في منتصف اغسطس المقبل ضمن منافسات ربع نهائي دوري ابطال اوروبا.

ونقل الموقع الالكتروني عن فيرنر تعليقه على صفقة الانتقال بالقول انه سعيد جدا بالانضمام الى النادي الانجليزي فيما اعرب عن الشكر لادارة النادي والمشجعين على السنوات التي قضاها في صفوف (لايبزيغ).