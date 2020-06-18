الكويت : السماح بدخول سفينة ايرانية للبحث عن مفقودين ايرانيين يأتي ضمن الالتزام بالقوانين الدولية والتعاون بعمليات الانقاذ

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية إنه انطلاقا من التزام دولة الكويت بالقوانين والاعراف الدولية وكعمل انساني تحتمه مبادئ ديننا الحنيف والتزاما منها بمبدأ التعاون المشترك بعمليات الانقاذ البحري والبحث عن المفقودين في البحر فقد وافقت دولة الكويت على طلب السلطات الايرانية بدخول سفينة بحث إيرانية لمياه دولة الكويت الاقليمية.

وذكر المصدر في بيان صحفي اليوم الخميس أن دخول السفينة جاء برفقة وإشراف كامل من القوة البحرية وقوات خفر السواحل الكويتية للقيام بعميلة مشتركة للبحث عن مفقودين ايرانيين كانوا على متن السفينه الايرانية (بهبهان) التي غرقت قرب المياه الاقليمية الكويتية قبل أسبوع.

وأشار إلى أن عمليات البحث تمت في كامل المنطقة وانتهت اليوم بعد التأكد من خلوها من جثث ضحايا السفينة الايرانية “بهبهان”.