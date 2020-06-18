اختتمت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم الخميس تمرين العمل المشترك 2020 النهائي لدورة القيادة والأركان المشتركة رقم 24 عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بعد) برعاية رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر.

وأعرب الخضر عقب ختام التمرين في بيان صحفي صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي عن فخره واعتزازه بما شاهده واطلع عليه من كفاءة ومستوى عال للمشاركين في التخطيط والإتقان في تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة.

وتمنى لهيئة التدريس بكلية (مبارك العبدالله) للقيادة والأركان المشتركة مزيدا من التقدم وللجيش الكويتي الرقي داعيا المولى عزوجل أن يديم على البلاد الأمن والأمان وأن يزيل عنه هذه الغمة.

ونقل الفريق الخضر للمشاركين بالتمرين تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح لافتا إلى اهتمامه بكلية (مبارك العبدلله) للقيادة والأركان المشتركة.

واستمع رئيس الأركان العامة للجيش ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح وبحضور عدد من أعضاء مجلس الدفاع العسكري وكبار الضباط القادة بالجيش الى ايجاز مفصل عن مراحل التمرين الذي تم عن طريق التعليم (عن بعد).

وشمل الإيجاز العمليات التي ينفذها الضباط المشاركون في التمرين من إعداد خطط العمليات المشتركة وفق السيناريو والأعمال المتوقعة التي يتم تنفيذها باستخدام الوسائل التكنولوجية المتخصصة في لعبة الحرب مما يساعد بشكل مباشر على فهم وممارسة العقيدة القتالية بالجيش الكويتي لتطبيقها في العمليات المشتركة.

يذكر ان كلية (مبارك العبدالله) للقيادة والاركان المشتركة تعتبر من الكليات التعليمية التي تتولى تدريب وتأهيل ضباط قادة وتستقبل سنويا ضباطا من الدول الشقيقة والصديقة.