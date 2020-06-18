اعلنت السعودية اليوم الخميس تسجيل 48 وفاة بالإضافة إلى 4757 إصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة السعودية في تقرير يومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 1139 متوفى و145991 مصاب.

وأشارت إلى ارتفاع حالات التعافي ارتفع ليصل الى 93915 حالة بعد تسجيل 2253 حالة شفاء جديدة.