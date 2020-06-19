قال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الخميس إن عدم التقيد بالاشتراطات الوقائية والاحترازية التي حددتها السلطات الصحية في البلاد وكذلك التساهل في القيام بالزيارات العائلية خلال أوقات رفع حظر التجول الجزئي أديا لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أخيرا محذرا من “انفلات زمام الأمور من أيدينا”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد (عن بعد) مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية في أعقاب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نوقشت خلاله توصية اللجنة الوزارية لطوارئ (كورونا) في ضوء التقرير المقدم من وزارة الصحة في هذا الصدد.

وأوضح وزير الصحة أن مجلس الوزراء ارتأى وفق المعلومات الإحصائية ضرورة استمرار المرحلة الأولى من خطة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية – وتتكون من خمس مراحل – وإعادة تقييم الوضع الصحي بشكل دوري وذلك لحين تحقق المعايير الصحية المطلوبة للانتقال بأمان إلى المرحلة الثانية.

وأضاف قائلا “قادرون اليوم على التحكم في (الوباء) ولا نريد الوصول إلى مرحلة يتحكم فيها الوباء بنا” مشددا على ضرورة التزام المواطن والمقيم بكامل الاشتراطات الصحية بغية الحد من انتشار الفيروس إذ أننا “لا نريد أن يفلت زمام الأمور من أيدينا”.

ولفت إلى تسجيل إصابات بين الكثير من الآباء والأمهات بعدوى الفيروس المستجد وإدخالهم إلى أقسام العناية المركزة إثر ذلك على الرغم من التزامهم وتقيدهم بالبقاء في منازلهم وذلك نتيجة إقامة التجمعات وعدم تقيد البعض بالتباعد الجسدي وعدم الحرص على نظافة اليدين.

وقال الشيخ باسل الصباح إن السلطات الصحية في البلاد متمكنة من التعامل مع الوباء بأفضل الوسائل محققة أفضل النتائج في هذا الصدد مستدركا “أعيد وأذكر وأكرر بشعار المرحلة الحالية وهو التعاون والتفاؤل.. مع العدم التهاون”.

وأضاف “نحن بصدد الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية إلا أن التعامل مع (الوباء) لا يكون عن طريق التواريخ والأيام بل عن طريق الإحصاءات والأرقام” مشددا على ضرورة “الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية لعودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد بشكل سهل وآمن”.

واستطرد قائلا “اقتبس من قول سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء خلال جلسة مجلس الأمة الأخيرة (نحن على مفترق طرق والوضع ليس بالسهل والفيروس ينتقل بشكل غير مسبوق من ناحية السرعة)”.

وبين أن قرار رفع العزل التام عن بعض المناطق التي فرض عليها سابقا يأتي لانخفاض المعدل التكاثر لانتشار العدوى بين قاطني تلك المناطق.

وأشار وزير الصحة إلى أن معايير الانتقال من مرحلة إلى أخرى تشمل مقياس انتقال العدوى (العدد التكاثري للإصابات) وثبات أرقام الإصابات لفترة كافية وانخفاض نسبة إشغال الأسرة في أقسام العناية المركزة وكذلك بالمستشفيات فضلا عن انخفاض نسبة المصابين في المسحات اليومية.

وأوضح أنه بعد فترة من بدء العمل بالمرحلة الأولى من خطة العودة تحسنت الأرقام المسجلة في أربعة معايير وكانت جيدة جدا “لكن ظل مقياس انتقال العدوى – أكثر من واحد – ما استدعى استمرار العمل بهذه المرحلة وسيتم إعادة تقييمها خلال الأيام المقبلة” مبينا أنه “إذا ثبتت الأرقام وانخفضت عن الواحد سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية بشكل آمن”.

وكرر التأكيد على ضرورة التقيد بارتداء الكمامات الطبية والالتزام بالتباعد الجسدي وتعقيم اليدين وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى خاصة أن “الوقت الحالي غير ملائم للتجمعات العائلية والتجمعات في الدواوين”.

واستعرض الشيخ باسل الصباح خلال المؤتمر المعدل التكاثري لحالات الإصابة في البلاد مبينا أن ما يقارب رقم واحد هو الخط الآمن لكن المسجل حاليا يناهز معدل ال07ر1 ” نأمل في خفضه خلال الأيام المقبلة وباتباع الجميع للاشتراطات الصحية ننتقل بشكل آمن إلى مرحلة انفتاح جديدة”.

وبسؤاله عن إمكانية اعتماد السلطات الصحية في دولة الكويت أحد العقاقير التي تم استخدامها أخيرا في المملكة المتحدة وأشادت به منظمة الصحة العالمية وتم تطبيقه واعتماده في بعض الدول قال وزير الصحة إن هذا الدواء يعد من فصيلة الكورتيزون لكن بفاعلية وقوة أكبر من الكورتيزون العادي وهو ليس بجديد ويستخدم في أقسام العناية المركزة وغرف التخدير لإجراء العمليات بشكل مستمر ودوري.

وأضاف أنه يتم إعطاء هذا الدواء لبعض المرضى في العناية المركزة لكن ليس بشكل إجباري أو منتظم وذلك بحسب ما تستدعيه كل حالة على حدة.

وأوضح أننا طالعنا التقارير الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن استخدام هذا الدواء مع حالات الالتهاب الرئوي الحاد الذي قد يحدث مع الإصابات بأي نوع من البكتيريا أو الفيروسات وهو معروف طبيا والدراسات تشير إلى وجود تحسن نسب الشفاء أو خفض الالتهاب الرئوي الحاد.

واستطرد قائلا إن فيروس كورونا المستجد قد يتسبب في حدوث التهاب رئوي حاد وبالتالي فإن استخدام الدواء المشار إليه مع هذه الحالات قد يؤدي إلى نتائج أفضل موضحا أن الدراسة التي تمت في هذا الشأن “جيدة جدا” ونتائجها مفيدة لكن لم تحدد كمية وتوقيت استخدام هذا الدواء.

وبسؤاله عن ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس المستجد في بعض المناطق التي لم يطبق عليها قرار العزل التام وكذلك عن معدل الإصابات المسجلة في منطقة جليب الشيوخ المعزولة بقرار سابق قال الشيخ باسل الصباح ان إصابات المناطق غير المعزولة في تصاعد ملحوظ لاسيما لدى المواطنين وذلك بعد انقضاء حظر التجول الشامل وبداية الانفتاح.

وأضاف أن “الوضع في الفترة الحالية لا يزال مطمئنا ولم نصل بعد إلى مرحلة عزل تلك المناطق وقد يتم تطبيق هذا القرار مستقبلا في حال تضاعف معدل الإصابات إلى أرقام خطرة” داعيا الجميع إلى اتباع كافة الارشادات والاشتراطات الصحية لتجنب تطبيق عزل مناطقي آخر”.

واستدرك بالقول “أما بالنسبة لمنطقتي (المهبولة) و(جليب الشيوخ) المعزولتين أود التوضيح أن المناطق التي يتم تطبيق العزل التام عليها يتواجد فيها أكثر من 145 بناية سكنية معزولة بالكامل فنحن نطبق إجراءات العزل أيضا داخل المناطق المعزولة بالكامل لتقليل سرعة انتشار المرض والقضاء عليه”.