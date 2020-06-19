قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية إن دولة الكويت وانطلاقا من موقفها المبدئي والثابت ورفضها لأي تدخلات تمس سيادة أي من الدول العربية الشقيقة فإنها تؤكد إدانتها للتدخلات العسكرية التركية والإيرانية الأخيرة في شمال العراق.

وأوضح المصدر في تصريح صحفي اليوم الجمعة أن تلك التدخلات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق الشقيق وتجاوزا لكل الأعراف والقواعد القانونية الدولية فضلا عما يمثله ذلك من تهديد لأمن العراق واستقرار المنطقة.

وشدد على وقوف دولة الكويت إلى جانب العراق الشقيق وتأييده في كل الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره.