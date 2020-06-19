أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 604 إصابات جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 38678 حالة في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 313 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لهم.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال604 السابقة تضمنت (313 حالة لمواطنين كويتيين) بنسبة بلغت 82ر51 في المئة و(291 حالة لغير الكويتيين) بنسبة بلغت 17ر48 في المئة.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاؤوا بواقع (168 حالة بمنطقة الفروانية الصحية) و(166 حالة بمنطقة الأحمدي الصحية) و(136 حالة بمنطقة الجهراء الصحية) و(93 حالة بمنطقة حولي الصحية) و(41 حالة بمنطقة العاصمة الصحية).

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس فقد ذكر أنها جاءت على النحو التالي: (32 حالة بمنطقة تيماء) و(31 حالة بمنطقة جليب الشيوخ) و(27 حالة بمنطقة الفروانية) و(27 حالة بمنطقة الصليبية) و(25 حالة بمنطقة الفردوس) و(24 حالة بمنطقة صباح السالم).

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 193 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8175 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضية 54 شخصا وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغت 3087 مسحة مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 349412 ألف فحص.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد 19) 30190 حالة بعد تعافي 678 إصابة خلال الساعات ال24 الماضية.