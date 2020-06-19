وفيات يوم الجمعة 19 يونيو 2020

Twitter
Facebook
Instagram
Google Plus
Youtube
RSS
الرؤية والرسالة
لماذا سبر؟
الإعلان
أتصل بنا
19 يونيو، 2020
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
ريال مدريد يصطاد خفافيش فالنسيا
منذ 20 ساعة
أضف تعليق
لايبزيغ يؤكد انتقاله مهاجمه الالماني الدولي تيمو فيرنر الى تشيلسي
منذ يوم واحد
أضف تعليق
الدوري الإسباني يسجل “زيادة هائلة” في المتابعة بعد العودة
منذ يوم واحد
أضف تعليق
نابولي يقهر يوفنتوس.. ويتوج بطلا لكأس إيطاليا
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
“كوفبك”: تحقيق أول إنتاج للنفط من البئر التقييمية 4-GNN في امتياز (جيسوم) بمصر
منذ يوم واحد
أضف تعليق
بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 51ر10 نقطة
منذ يومين
أضف تعليق
بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 05ر57 نقطة
منذ 3 أيام
أضف تعليق
بورصة الكويت تستهل تعاملات الأسبوع على انخفاض المؤشر العام 4ر139 نقطة
منذ 5 أيام
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
ريال مدريد يصطاد خفافيش فالنسيا
منذ 20 ساعة
أضف تعليق
لايبزيغ يؤكد انتقاله مهاجمه الالماني الدولي تيمو فيرنر الى تشيلسي
منذ يوم واحد
أضف تعليق
الدوري الإسباني يسجل “زيادة هائلة” في المتابعة بعد العودة
منذ يوم واحد
أضف تعليق
نابولي يقهر يوفنتوس.. ويتوج بطلا لكأس إيطاليا
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
“كوفبك”: تحقيق أول إنتاج للنفط من البئر التقييمية 4-GNN في امتياز (جيسوم) بمصر
منذ يوم واحد
أضف تعليق
بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 51ر10 نقطة
منذ يومين
أضف تعليق
بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 05ر57 نقطة
منذ 3 أيام
أضف تعليق
بورصة الكويت تستهل تعاملات الأسبوع على انخفاض المؤشر العام 4ر139 نقطة
منذ 5 أيام
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
ريال مدريد يصطاد خفافيش فالنسيا
منذ 20 ساعة
أضف تعليق
لايبزيغ يؤكد انتقاله مهاجمه الالماني الدولي تيمو فيرنر الى تشيلسي
منذ يوم واحد
أضف تعليق
الدوري الإسباني يسجل “زيادة هائلة” في المتابعة بعد العودة
منذ يوم واحد
أضف تعليق
نابولي يقهر يوفنتوس.. ويتوج بطلا لكأس إيطاليا
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
“كوفبك”: تحقيق أول إنتاج للنفط من البئر التقييمية 4-GNN في امتياز (جيسوم) بمصر
منذ يوم واحد
أضف تعليق
بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 51ر10 نقطة
منذ يومين
أضف تعليق
بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 05ر57 نقطة
منذ 3 أيام
أضف تعليق
بورصة الكويت تستهل تعاملات الأسبوع على انخفاض المؤشر العام 4ر139 نقطة
منذ 5 أيام
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
آخر الأخبار
محليات
“الأوقاف”: تعيين الأئمة والمؤذنين يخضع لإجراءات واشتراطات دقيقة
منذ 10 دقائق
محليات
“الصحة”: 604 إصابات جديدة بكوفيد 19 والاجمالي 38678 وتسجيل 5 حالات وفاة
منذ 5 ساعات
عربي وعالمي
الصحة السعودية: 45 وفاة 4301 إصابة جديدة بكورونا
منذ 6 ساعات
محليات
الكويت تدين التدخلات العسكرية التركية والإيرانية الأخيرة في شمال العراق
منذ 7 ساعات
عربي وعالمي
منظمة الصحة العالمية: موجة كورونا الثانية “ليست حتمية”
منذ 9 ساعات
الوفيات
وفيات يوم الجمعة 19 يونيو 2020
منذ 33 دقيقة
أضف تعليق
الوسوم
وفيات
أضف تعليق
أضغط هنا لإضافة تعليق
إلغاء الرد
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
الموقع الإلكتروني
أضف تعليق