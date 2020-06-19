وزع الحرس الوطني ممثلا بفريق المعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد اليوم الجمعة عددا من السلال الغذائية على سكان منطقة حولي المعزولة احترازيا بناء على قرار مجلس الوزراء وضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأكد المعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد في الحرس الوطني العميد رياض محمد طواري في تصريح صحفي أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من توجيهات القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة بسمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني ونائبه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وتفعيلا للدور المجتمعي والإنساني للحرس الوطني وضمن جهوده لمساعدة سكان المناطق المحظورة والمعزولة احترازيا وتخفيف معاناتهم.

وأشار طواري إلى أن جمعية الحرس الوطني تولت تجهيز السلال الغذائية التي احتوت على سلع أساسية متنوعة تغطي الاحتياجات الضرورية للمستحقين خصوصا وسط إجراءات الحظر المطبقة على المنطقة.

يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي قرر في اجتماعه مساء أمس الخميس رفع العزل الكلي عن منطقة حولي وذلك اعتبارا من الساعة الخامسة صباح يوم الأحد المقبل.