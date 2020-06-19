“الأوقاف”: تعيين الأئمة والمؤذنين يخضع لإجراءات واشتراطات دقيقة

أصدرت إدارة الإعلام في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بياناً صحفياً تؤكد فيه أن الوزارة تحرص أشد الحرص على تعيين الأئمة والمؤذنين ويتم اختيارهم بعناية ويخضع جميع المتقدمين لوظيفة إمام أو مؤذن لاختبارات تحريرية وشفوية مؤكدة أن تعيين الأئمة والمؤذنين يخضع لشروط وإجراءت وضعتها الوزارة لتتأكد من أن جميع المتقدمين أهلاً لهذه الوظيفة ، وهي شروط مطبقة منذ سنوات لاسيما بالنسبة لغير الكويتيين

والشروط كما يلي:

– الحصول على المؤهل الشرعي

-أن يكون سليم الحواس وحسن الصوت والهيئة.

أن يكون مشهوداً له بالتقوى والصلاح والاعتدال في المنهج.

-اجتياز الاختبار التحريري والاختبار الشفوي

– لا تعتمد الشهادات الشرعية المقدمة والصادرة من مؤسسات تعليمية خارج الكويت الا بعد معادلتها من التعليم العالي

وأوضح البيان: إن اللجنة المسؤولة عن الاختبار الشفوي تطبق جميع الشروط المذكورة آنفاً بدقة، وتقوم باختبار المتقدم لوظيفة إمام أو مؤذن من خلال الاختبار الشفوي والمتضمن اختبار في القرآن الكريم وأحكام التجويد واختبار في مسائل الطهارة والوضوء والصلاة وغيرها من الاحكام الشرعية ، وإذا اجتاز المتقدم كل تلك الشروط والاختبارات فإنها توافق على ترشيحه للوظيفة