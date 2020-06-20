المثير للاهتمام في جلسة ‎استجواب الوزيرين الحربي الشيتان؛ هو تحرك سمو رئيس مجلس الوزراء للدفاع عن وزرائه ففاجئا الجميع بصعودهما المنصة والكل كان يعتقد طلب التأجيل هذا من جهة ، ومن جهة اخرى سحب قانون الدين العام في الجلسة وفي الوقت المناسب ؛ ما من شانه تفريغ الاستجواب من محتواه ، وإسقاط محور مهم كان يعتمد علية المستجوب ؛ تم ذلك دون شراء ولاءات سياسية كما كانت تفعل الحكومات السابقة!.

هذا النهج الجديد الذي لمسناه من حكومة الخالد؛ دفع الأمل في النفوس بإمكانية تحقيق الإصلاح و مكافحة الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة ، ولا يتوقع أحد أن يتم ذلك بسهولة ؛ لأن قوى الفساد لها في كل قطاع من قطاعات الدولة تمثيل، ولا سبيل للنجاح إلاَّ من خلال تفعيل دور الهيئة العامة لكافحة الفساد “نزاهة” فالبلاغات لا تعد ولا تحصى حبيسة أدراج الهيئة ؛ فما عليك يا سمو الرئيس إلا الإيعاز “لنزاهة” لنفض غبارهم وتحويلهم للنيابة ولا سيما شبهات غسيل الأموال الكبري مثل الصندوق السيادي الماليزي وفضائح كوريا الشمالية.

وعوداً لذي بدء ؛ نفتخر ونعتز بالأداء المشرف للوزيرين الحربي والشيتان ؛ فغرق الكندري في بحر الأديب ، وتاه العدساني في زحمة الفزعة الشعبية للشيتان ؛ وفي هذا المقام لا يسعنا إلاَّ أن نشكر الشعب الكويتي الحر لوقوفه خلف الإصلاحيين من الوزراء ؛ حيث سطَّر ملحمة تويترية هزمت فيه الدولة العميقة بما تملك من أدوات ضخمة سواء الإعلامية منها أو غير الإعلامية.

ختاما :

معالي سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ؛ قوة السياسي تقاس بمدى الغطاء الشعبي الذي يملكه وانت تتمتع بذلك ؛ مضافاً إليه ثقة صاحب السمو الأمير المفدى الشيخ صباح الأحمد أطال الله في عمره؛ فتحرك بكل ثقة وضرب معاقل الفساد ولا سيما الكبرى منها ، والشعب الكويتي ينتظر منك ذلك ؛ وتحت يديك ملفات متخمة بالفساد حتى أن بعضها أصبح حديث وسائل الإعلام العالمية ؛ فالتحرك الان أفضل بكثير من الانتظار لأنك تملك كل مراكز القوة فاغتنم الفرصة؛ ولا يجوز بأي حال من الأحوال اختزال كل فساد الكويت بقضية وافد بنغالي؟!.

اللهم قدر للكويت رجال دولة أقوياء ، شرفاء ،أمناء

اللهم أكشف عنا الغمة وعن بلاد المسلمين وكل البشرية برحمتك يا أرحم الراحمين

ودمتم بخير

د.حمود حطاب العنزي