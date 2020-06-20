بنك الطعام الكويتي يطلق حملة “وجبة العامل” في مناطق العزل الشاملة

أعلن البنك الكويتي للطعام والإغاثة اليوم السبت إطلاق حملته الإنسانية (وجبة العامل) التي تستهدف تقديم وجبات غذائية إلى 2000 عامل في مناطق العزل الشامل المتأثرين بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بهدف التخفيف من وطأة الظروف الراهنة وتأثيراتها على فئة العمال.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك مشعل الأنصاري في تصريح صحفي إن حملة وجبة العامل تستهدف شريحة العمال الذين تقطعت بهم السبل بسب إجراءات العزل وعدم تمكنهم من مزاولة أعمالهم اليومية في حين تندرج جهود بنك الطعام في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية للمصلحة العامة واتساقا مع الجهود الوطنية في مكافحة انتشار الفيروس والمساهمة في بث الوعي المجتمعي بضرورة المساهمة لرفع المعاناة عن الفئات الأكثر احتياجا في وقت الأزمات. وأكد الأنصاري حرص بنك الطعام من خلال حملته الإنسانية على توفير الوجبات الغذائية والمواد الغذائية اللازمة للعمال أصحاب العمل اليومي الذين أثرت عليهم الأوضاع الاستثنائية الحالية بتوفير وجبات الطعام لهم في مختلف مناطق العزل الشامل من خلال المتطوعين المدربين والمؤهلين من البنك مع اتخاذ كل إجراءات الوقاية.

وأضاف أن هؤلاء العمال وغيرهم من العمالة البسيطة لا يتقاضون أجورا ومعاشات وهذه الحملة تأتي من باب الاهتمام بهم خصوصا في هذا الظرف الاستثنائي ومن ناحية الحرص على حقوق الإنسان والتي تتميز بها الكويت وجهودها في قطاع العمل الخيري وجعلها مركزا للعمل الإنساني. وذكر ان البنك يستقبل المتبرعين لمشروع (وجبة العامل) للعام الثالث على التوالي الذي يتضمن توزيع مئات الوجبات يوميا على العمال داخل الكويت لمساعدتهم في الحصول على وجبة صحية وآمنة فهذا المشروع لمسة إنسانية تعكس سماحة أهل الكويت وأياديهم البيضاء.