قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت انه تقرر رفع منع التجول بشكل كامل ابتداء من الساعة السادسة من صباح يوم غد الاحد في جميع مناطق ومدن المملكة والسماح بعودة جميع الانشطة الاقتصادية والتجارية.

واضاف المصدر في بيان صحفي اوردته وكالة الانباء السعودية (واس) انه يجب مراعاة التأكيد على الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمام والا تتجاوز التجمعات البشرية 50 شخصا كحد أقصى بحيث تخضع جميع الإجراءات للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة.

واشار الى استمرار تعليق العمرة والزيارة بحيث ستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية وكذلك استمرار تعليق الرحلات الدولية وكذلك الدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية حتى إشعار آخر.

واوضح ان ذلك جاء بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس (كورونا) وإمكانية العودة إلى الأوضاع الطبيعية مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وكانت وزارة الصحة السعودية اعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل 46 حالة وفاة و3941 اصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع اجمالي الحالات المتعلقة بالفيروس في الدولة الى 154233 اصابة و1230 حالة وفاة.