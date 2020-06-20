أعلنت وزارة الصحة الكويتية ممثلة بإدارة نظم المعلومات تدشينها غدا الأحد خدمة حجز المواعيد الالكترونية في المجلس الطبي.

وقال مدير إدارة نظم المعلومات بالوزارة أحمد الغريب في تصريح صحفي اليوم السبت إنه سيتم استقبال 200 معاملة يوميا كحد أقصى بواقع 100 معاملة للتعينات الجديدة واجراء الفحوصات و100 معاملة للمجالس الطبية والتقارير.

وأوضح الغريب أن هذه الخدمة تأتي في اطار المساعي المتواصلة لتطوير الخدمات الالكترونية في وزارة الصحة.

وأضاف أن على الراغبين في طلب المواعيد للحجز ومراجعة المجلس الطبي الدخول إلى الرابط https://eservices.moh.gov.kw/SPCMS/AppointmentsRequestar.aspx لتسجيل المواعيد.