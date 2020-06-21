اعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم السبت انه تم إنشاء منصة الكترونية من قبل الإدارة العامة لنظم المعلومات وبالتنسيق مع قطاع أمن المنافذ لحجز المواعيد المسبقة للتقديم للسفر وفق الضوابط والشروط التي اقرها مجلس الوزراء والسلطات الصحية على الموقع الرسمي للوزارة.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في (الداخلية) في بيان صحفي ان إطلاق المنصة يأتي ضمن جهود تطوير خدمات الوزارة الإلكترونية وإعداد خطة لعودة العمل تدريجيا في كافة قطاعاتها تسهيلا على المواطنين والمقيمين وتوفيرا للوقت والجهد وسرعة إنجاز المعاملات وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وتوصيات السلطات الصحية.

واوضح البيان أنه تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء فان سفر المواطنين الكويتيين سيقتصر على حالات محددة أولها الحالات الصحية الحرجة ممن تسمح حالتهم بالسفر وعلى نفقتهم الخاصة وكذلك الطلبة الدارسون في الخارج إذا استلزم الأمر سفرهم خشية فوات مواعيد اختباراتهم أو قبولهم في الجامعات والمعاهد مع مرافق لكل منهم إذا تطلب الأمر.

واشار الى انه من بين تلك الحالات ايضا المواطن والمواطنة ممن لديهم زوج أو زوجة أجنبية خارج البلاد او من يعمل بوظيفة ويقيم في الخارج اضافة الى الحالات الخاصة الأخرى التي تقدرها وزارة الداخلية على ان لا تقل مدة السفر عن 30 يوما.

وافاد ان على الراغبين بالسفر حجز موعد مسبق لمراجعة الادارة العامة لأمن المطار وتقديم المستندات المؤيدة وتأشيرة دخول البلد المراد السفر اليه قبل موعد السفر بعشرة أيام على الأقل.

وأكد ان على كل مواطن مسافر توقيع تعهد بتحمله نفقات العلاج في حال إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وأن يتحمل أيضا تكاليف العودة وعدم المطالبة لاحقا بأي مطالبات مالية.

ولفت الى انه يجب على المراجع اختيار نوع المعاملة وتحديد المكان واختيار اليوم والوقت المتاح ثم تأكيد الحجز والاحتفاظ ب(الباركود) مشددا على ضرورة التزام المراجعين بالاشتراطات الصحية والمراجعة بالموعد المحدد.