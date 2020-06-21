أوقفت بورصة الكويت تداولات أسهم 14 شركة مدرجة لأسباب توزعت على عدم تقديم بيانات مالية أو تجاوز خسائرها 75 في المئة أو للتصفية أو عدم سداد رسوم الاشتراك أو بقرار لجنة النظر بالمخالفات أو هيئة أسواق المال.

وذكرت البورصة على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد أنه تم إيقاف سهم شركة (تمكين القابضة) لعدم تقديمها بيانات مالية وشركتي (الإثمار القابضة) و(الراي الإعلامية) لتجاوز خسائرهما نسبة ال 75 في المئة.

وقالت إنه تم إيقاف شركة (إيفكت العقارية) لتصفيتها وشركات (الشارقة للأسمنت) و(القيوين للاستثمارات العامة) و(رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الإنشائية) و(الكويتية للكيبل التلفزيوني) لعدم سداد الاشتراكات.

وأضافت أن من ضمن الشركات الموقوفة أيضا لعدم سداد الاشتراكات (أبيار للتطوير العقاري) و(العالمية للمدن العقارية) و(المعدات القابضة) و(أسمنت الخليج).

ولفتت أيضا إلى إيقاف شركة (ياكو الطبية) بقرار من لجنة النظر في المخالفات في حين أوقفت شركة (مجموعة عربي القابضة) بقرار من هيئة أسواق المال.

وأسست بورصة الكويت في أبريل عام 2014 بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال وحلت محل سوق الكويت للأوراق المالية وأصبحت البورصة الرسمية لدولة الكويت اعتبارا من 25 أبريل 2016.