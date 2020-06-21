وفاة أسطورة العراق أحمد راضي متأثرا بكورونا

توفي نجم الكرة العراقية السابق أحمد راضي، اليوم الأحد بعد صراع مرير مع فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن “الأسطورة أحمد راضي تعرض لانتكاسة في حالته الصحية بسبب مضاعفات الفيروس أثناء تواجده في مستشفى النعمان، ما أدى إلى ضيق حاد في التنفس ليلقى حتفه قبل المغادرة إلى عمان لتلقي العلاج هناك”.

يذكر أن النجم العراقي السابق أحمد راضي قد غادر مستشفى النعمان الأسبوع الماضي على مسؤوليته بعد تحسن بسيط في حالته الصحية قبل العودة إليها بعد يوم واحد.

وولد أحمد راضي هميش الصالحي في 21 من شهر أبريل/ نيسان عام 1964، برزت مواهبه في سن مبكر مع نادي الزوراء الذي شهد تألقه.

بعدها تألق أحمد راضي في كأس فلسطين للشباب التي كانت بداية شهرته العربية والتي أُقيمت في المغرب عام 1983 ليواصل بعدها توهجه مع المنتخب الأول.

وقالت الوكالة إن من أهم إنجازاته: الدوري العراقي 5 مرات، كأس العراق 7 مرات، بطولة أم المعارك مرة واحدة 1991، دوري أبطال العرب 3 مرات، وصيف أبطال آسيا 1988، التأهل لكأس العالم 1986، التأهل للأولمبياد 1984 و1988.