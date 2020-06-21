أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 505 إصابات جديدة بمرض (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 39650 حالة في حين تم تسجيل سبع حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم الأحد 326 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال 505 السابقة تضمنت (231 حالة لمواطنين كويتيين) بنسبة بلغت 74ر45 في المئة و(274 حالة لغير الكويتيين) بنسبة 26ر52 في المئة.