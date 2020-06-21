أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم الاحد تسجيل اربع حالات وفاة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليصل عدد حالات الوفاة الى 98 حالة.

وقالت الوزارة في بيان لها ان 881 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) سجلت ايضا ليرتفع اجمالي الاصابات الى 87369.

وكشفت عن تسجيل 1556 حالة للشفاء اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 68319 حالة.