اعلن لبنان اليوم الاحد ارتفاع عدد حالات الاصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الى 1587 حالة بعد تسجيل 51 حالة جديدة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي انه لم تسجل اي حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية ليستقر عدد الوفيات عند 32 حالة وفاة.

واشارت الى ارتفاع عدد حالات الشفاء الى 1068 حالة فيما بلغ مجموع الفحوصات التي اجريت خلال ال24 ساعة الماضية 1896 فحصا.

وكانت الحكومة اللبنانية قررت تمديد حالة التعبئة العامة حتى الخامس من يوليو المقبل وذلك ضمن اجراءات الحد من انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).