أعلنت سويسرا اليوم الاحد تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليرتفع العدد الاجمالي للاصابات الى 31292 اصابة.

وقالت وزارة الشؤون الصحية في بيان ان عدد الوفيات من جراء الاصابة بالفيروس استقر على 1680 وفاة لافتة الى اجراء اكثر من 507 آلاف اختبار تشخيصي على من بدت عليهم اعراض الإصابة وان نسبة المصابين بينهم بلغت سبعة بالمئة.

في السياق ذاته اشارت الوزارة الى تفعيل تطبيق لمراقبة انتشار بؤر الفيروس داخل البلاد اعتبارا من ال25 من الشهر الحالي عبر اجهزة الهواتف المحمولة مؤكدة ان تطبيق (يويس كوفيد) سيمكن السلطات من تتبع مسار المصابين والمخالطين والأماكن التي ترددوا عليها قبل اكتشاف الإصابة.