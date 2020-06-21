أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الأحد تسجيل حالة وفاة واحدة و141 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في يوم واحد.

وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني الرسمي ان العدد الإجمالي للاصابات المشخصة بتقنية تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل (بي.سي.آر) ارتفع إلى 246272 حالة فيما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 28323 حالة.

واضافت ان العاصمة مدريد سجلت 32 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للاصابات فيها منذ بداية الجائحة إلى 71223 إصابة فيما سجلت (كتالونيا) 23 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي فيها إلى 60645 حالة.

وخرجت إسبانيا اليوم من حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنت قبل 98 يوما لمحاولة السيطرة على تفشي الفيروس لكن حكومة مدريد وحكومات الأقاليم ذات الحكم المستقل فرضت مجموعة من التدابير الصحية لتجنب وقوع موجة جديدة من الجائحة علما ان ذلك يتزامن مع فتح الحدود مع الدول الأوروبية ضمن الفضاء الأوروبي (شنغن) باستثناء البرتغال.