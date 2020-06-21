اعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الاحد تسجيل 87 حالة وفاة و1646 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليرتفع اجمالي الاصابات في عموم المحافظات العراقية بما فيها محافظات اقليم كردستان الى 30868 اصابة.

وذكرت الوزارة في بيان ان العاصمة بغداد نالت الحصة الاكبر من الاصابات ب 379 اصابة ثم محافظة السليمانية ب 245 اصابة ثم واسط ب 209 اصابات ثم باعداد متفرقة في 14 محافظة اخرى.

واشارت الوزارة الى انها سجلت كذلك 87 حالة وفاة بالفيروس بينها 41 في بغداد والبقية موزعة في 11 محافظة اخرى فيما تماثل للشفاء 724 مريضا من 15 محافظة عراقية معظمهم من بغداد.

وترتفع بذلك الحصيلة الاجمالية للمصابين بالمرض في عموم العراق بما في ذلك محافظات اقليم كردستان الى 30868 اصابة توفي منهم 1100 وتماثل للشفاء 13935 حالة.