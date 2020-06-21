أعلنت الحكومة الاردنية اليوم الأحد تسجيل 18 إصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليرتفع اجمالي الإصابات الى 1033 إصابة منذ تفشي الوباء في البلاد.

وذكرت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في بيان مشترك ان 17 حالة من الإصابات تعود لمواطنين قدموا من الخارج وحالة لسائق شاحنة تم رصد إصابته في المنطقة الحدودية.

ووفق البيان سجل الاردن 17 حالة شفاء فيما اجرت السلطات الصحية اليوم حوالي 5700 فحص مخبري للتحري عن إصابات بالفيروس ليرتفع عدد العينات التي جمعتها السلطات منذ بدء الوباء الى نحو 330 الف عينة.

ووفق البيان ما زالت المراحل الأولى من عودة الأردنيين الذين تقطعت بهم السبل من دول الجوار مستمرة إذ بدأت صباح اليوم الأحد العودة التدريجية من الاراضي الفلسطينية عبر جسر الملك الحسين.