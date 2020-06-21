اعلنت ايطاليا اليوم الأحد 24 حالة وفاة بفيروس (كورونا المستجد كوفيد – 19) في ادنى معدل يومي تسجله البلاد منذ تفشي الجائحة في مارس الماضي.

وقالت هيئة الحماية المدنية في تقرير يومي ان حالات الوفيات اليومية هبطت في الساعات ال 24 الماضية الى 24 وفاة ليبلغ اجمالي الوفيات المسجلة 34634 وفاة.

واشارت الى تسجيل 224 اصابة جديدة ترفع اجمالي الحالات المسجلة في ايطاليا منذ تفشي الوباء الى 238499 مصابا.

كما أعلنت شفاء 440 مصابا منذ امس ليبلغ مجموع من تماثلوا للشفاء 182893 متعافيا علاوة على تناقص الحالات المرضية الحرجة في العناية المركزة الى 148 مريضا والسريرية الى 2314 مصابا.