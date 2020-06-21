أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأحد ثماني وفيات و140 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد ـ كوفيد 19) ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 11771 حالة و845 وفاة.

وقال المتحدث الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار في مؤتمر صحفي ان حالات الشفاء المسجلة بلغت 98 حالة جديدة للشفاء ليترفع عدد الذين تماثلوا للشفاء إلى 8422 شخصا.

واضاف ان 41 حالة مازالت تحت تحت العناية المركزة.