نظمت كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اليوم الاحد الملتقى الخليجي لجائحة فيروس كورونا المستجد تحت شعار (كوفيد 19 من منظور شرعي ونفسي وتربوي) عبر منصة (مايكروسوفت تيمز).

وأكد عميد الكلية الدكتور فريح العنزي في افتتاح الملتقى نيابة عن مدير عام الهيئة الدكتور علي المضف أهمية تنظيم مثل هذه الملتقيات العلمية التي تسلط الضوء على الآثار المترتبة على الجائحة بهدف وضع توصيات تساعد على اتخاذ قرارات صائبة.

واوضح العنزي ان الملتقى من تنظيم كلية التربية الأساسية ممثلة بقسم الدراسات الإسلامية وقسمي علم النفس وأصول التربية وبالتعاون مع مركز تقنية المعلومات والحاسب الآلي ومركز (ابن الهيثم) للتدريب.

وقال ان الكلية وضعت خطة محكمة لمتابعة الجائحة وتبعاتها منذ بدايتها من خلال تشكيل لجان متعددة من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب ومن الطلبة والطالبات عبر برنامج (تيمز) مبينا ان الهيئة وضعت خطة خاصة بالملتقيات العلمية المزمع اقامتها مستقبلا.

ومن جانبها نوهت المشرف العام على الملتقى الدكتورة اقبال المطوع في كلمتها بجهود مدير الهيئة وتبنيه فكرة الملتقى ودعمه المتواصل لأنشطة الكلية وجميع المشاركين والباحثين من داخل وخارج الكويت.

وأوضحت المطوع ان الملتقى يشتمل على أربع جلسات بمشاركة نخبة من الاساتذة والمهتمين من دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

وبحث الملتقى جوانب مختلفة لتأثير الجائحة على المجتمع ودور التربية الأسرية في التعامل مع الفيروس والصحة النفسية للفرد والمهارات اللازمة للتأقلم خلال الازمات.

وركز الباحثون المشاركون على الجانب الديني والاعجاز الطبي للأحاديث النبوية والمنهج القرآني في التعامل مع الأخبار والمعلومات الى جانب القلق الناتج عن انتشار الوباء وأثر الاهمال الوقائي الصحي.

وأكدت توصيات الملتقى أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعمول بها في دولة الكويت وكثير من الدول للحد من انتشار العدوى لافتة الى ان هذا الالتزام يحقق مقاصد الشريعة بالحفاظ على النفس وجلب المصلحة العامة.