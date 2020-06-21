سجلت اليونان اليوم الأحد 10 اصابات مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليرتفع العدد الاجمالي الى 3266 حالة فيما لم تسجل حالات وفاة اليوم ليظل مجمل عددها عند 190 حالة.

ونقلت وكالة الانباء اليونانية عن منظمة الصحة العامة الوطنية قولها في بيان ان من بين الاصابات 720 حالة لأشخاص عادوا الى البلاد من الخارج و1826 حالة نتيجة مخالطتهم أشخاصا مصابين باليونان بينما بقية الاصابات غير محددة المصدر.

وأوضح البيان ان 60 حالة من الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس من النساء مشيرا الى ان معظم حالات الوفاة كانت تعاني من امراض مزمنة ويبلغ متوسط اعمارها 70 عاما.

وقال ان تسعة مواطنين مصابين يتلقون حاليا العلاج في وحدات العناية المركزة ويعانون من أمراض مزمنة في حين تم شفاء 117 مصابا من الفيروس.