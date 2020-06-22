أكدت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الكويتية اليوم الأحد استمرارها في تقديم خدماتها وإنهاء معاملات (ذوي الإعاقة) عبر موقعها الإلكتروني (أون.لاين) وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت رئيس قسم البرمجيات والمشاريع في إدارة نظم المعلومات بالهيئة المهندسة آمنة صفر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والسلطات الصحية بالعمل على تحقيق التباعد الجسدي بغية السيطرة على تفشي وباء (كورونا) عمدت (ذوي الإعاقة) إلى تشكيل فريق عمل يعنى بمباشرة استقبال الطلبات ذات الصلة (أون.لاين).

وأضافت صفر أنه تم تخصيص عنوان بريد إلكتروني لتلقي استفسارات المراجعين واستكمال نواقص طلباتهم اعتبارا من يوم غد الاثنين على أن يتم توفير بقية الخدمات تباعا.

وأفادت بأن المرحلة الأولى لتوفير الخدمات إلكترونيا ستخصص لطلبات (مخصص مساعدات تحت 21 سنة – مخصص بدل سائق أو خادم – أولوية الرعاية السكنية – قرض الزواج – تقاعد المكلف بالرعاية).

وأشارت إلى ضرورة توافر كل الشروط والضوابط والمستندات المطلوبة لإنهاء المعاملة لافتة إلى إمكانية تحقق صاحب العلاقة من هذه الشروط عبر الموقع الإلكتروني online@pada.gov.kw.

وذكرت أنه في إطار مساعي (الهيئة) للتيسير على المواطنين منذ بداية أزمة (كورونا) تم إطلاق خدمات إلكترونية للتواصل مع (ذوى الإعاقة) عبر تطبيق (واتس.آب) فضلا عن تخصيص البريد الإلكتروني (ask.pay@pada.gov.kw) للاستفسار عن المخصصات الشهرية والبريد (ask.certificate@pada.gov.kw) للاستعلام عن جميع أنواع الشهادات الصادرة عن الهيئة.

وبشأن صلاحية شهادة (المكلف بالرعاية) قالت صفر إنه وفقا لتمديد جميع شهادات الإعاقة المنتهية في الفترة ما بين مارس الماضي ويونيو الجاري والمنتهية ما بين ديسمبر وفبراير الماضيين ممن حصلوا على موعد قام فإن “شهادة المكلف مستمرة وسارية حتى انتهاء صلاحية شهادات الإعاقة الجديدة بحلول يوليو المقبل”.

وذكرت أنه استنادا إلى قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 2020 ووفقا لدليل السياسات والإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل الذي نص على أحقية الجهات في إعفاء المكلفين بالرعاية من العمل في المرحلة الأولى فإن (ذوي الإعاقة) تدعو الجهات الحكومية إلى انهاء الربط الآلي معها للاطلاع على الشروط والقواعد المنظمة.

وفيما يخص عودة اللجان الطبية في (الهيئة) قالت صفر إن الأمر يرتبط بموافقة وزارة الصحة وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية علما بأنه تم وضع خطة مكتوبة للأعداد المرتقبة موضحة أن أولوية حضور اللجان لمن كانت مواعيدهم في الأشهر الماضية. (النهاية) م ذ / م ص ع