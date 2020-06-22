ضربة لألمانيا.. قفزة بمعدل انتشار فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية بألمانيا إن معدل انتشار فيروس كورونا قفز إلى 2.88، الأحد، ارتفاعا من 1.79 مما يرفع عدد الإصابات فوق المستوى المطلوب لاحتواء المرض على المدى الطويل.

وتعزز الزيادة احتمال تجديد القيود في أكبر اقتصاد بأوروبا، وذلك في ضربة لبلد يُنظر له على نطاق واسع باعتباره نموذجا للنجاح في كبح انتشار الفيروس وإبقاء عدد الوفيات منخفضا نسبيا.

ويعني وصول معدل انتشار الفيروس إلى 2.88 أن كل 100 مصاب سينقلون العدوى إلى 288 آخرين، ولاحتواء المرض تدريجيا ينبغي أن يبقى المعدل أقل من واحد.

وشهد معدل الانتشار زيادة حادة مقارنة بيوم الجمعة حين سجل 1.06.

وفضلت المستشارة الألمانية ، أنغيلا ميركل ، الإبقاء على إجراءات العزل العام لفترة أطول، لكنها خففت القيود تدريجيا في الأسابيع الأخيرة عقب ضغوط من بعض السياسيين بهدف إعادة تشغيل الاقتصاد.

وذكر معهد روبرت كوخ للصحة العامة أنه جرى تسجيل إصابات جديدة في دور للرعاية ومستشفيات ومؤسسات لطالبي اللجوء ومصانع لتجهيز اللحوم وشركات خدمات لوجستية وفي مناسبات دينية وعائلية وبين عدد من اللاجئين وعمال بقطاع الزراعة.

وبلغ عدد الإصابات بالفيروس في ألمانيا وفقا لبيانات المعهد 189822 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 8882.

وقال رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)، ينس فيدمان، لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه في مقابلة نشرت، الأحد، إن الاقتصاد اجتاز الأسوأ في أزمة كورونا ويُتوقع أن يتعافى تدريجيا.