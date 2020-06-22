أعلنت السلطات الطبية الألمانية اليوم الاثنين تسجيل 3 حالات وفاة بالاضافة إلى 537 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد ـ كوفيد 19).

وقال معهد (روبرت كوخ) المختص في رصد الفيروس في ألمانيا إن الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 8885 وفاة و190359 إصابة بالفيروس التاجي.

واشار إلى انه تم تسجيل 400 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الاجمالي للمتعافين حتى الان إلى 175300 شخص.