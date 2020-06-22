اعلنت السلطات الروسية اليوم الاثنين تسجيل 95 حالة وفاة بالاضافة الى 7600 اصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19 ) خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقال مركز الطوارئ الروسي في بيان ان الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت وفقا لهذه البيانات الى 8206 حالات وفاة 592280 اصابة بالفيروس التاجي.

واشار البيان الى ان عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال 24 ساعة الماضية بلغ 4705 شخصا ليرتفع اجمالي حالات التعافي الى 344416 شخصا.