أعلنت اليابان اليوم الاثنين تسجيل 48 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) لترتفع الحصيلة الاجمالية للجائحة إلى 17966 حالة.

وقالت وزارة الصحة اليابانية في بيان إنها لم تسجل أي حالات وفاة جديدة لتستقر حصيلة ضحايا الجائحة عند 955 حالة.

وأضافت أن طوكيو التي توصف بأنها الأكثر تضررا بالفيروس سجلت 29 إصابة إضافية ما يرفع مجموع الحالات في العاصمة اليابانية التي يسكنها نحو 14 مليون نسمة إلى 5812 حالة.

وأشارت إلى أن الحصيلة الاجمالية لا تشمل الوفيات والإصابات التي سجلت على متن سفينة (دياموند برينسيس) السياحية التي خضعت للحجر الصحي قرب طوكيو في فبراير الماضي.

وكانت الحكومة اليابانية رفعت قيود السفر عبر حدود المحافظات الاسبوع الماضي بعد تراجع عدد الحالات المسجلة في جميع أنحاء البلاد.

كما أطلقت تطبيقا مجانيا للهواتف الذكية لإبلاغ المستخدمين عندما يكونون على اتصال وثيق او بالقرب من شخص مصاب بالفيروس التاجي.