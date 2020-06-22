أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم الاثنين تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليصل عدد الوفيات الى 99 حالة.

وقالت الوزارة في بيان ان 1034 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) سجلت اليوم ايضا ليرتفع اجمالي الاصابات الى 88403.

وكشفت عن تسجيل 1637 حالة للشفاء اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 69956 حالة.