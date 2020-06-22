أعلن متنزه (ديزني لاند) باريس الترفيهي اليوم الاثنين أنه سيبدأ في “إعادة فتح أبوابه تدريجيا” أمام الزائرين اعتبارا من 15 يوليو المقبل لكن في ظل إجراءات صحية صارمة.

وقالت إدارة المتنزه في بيان إن الافتتاح سيسمح فقط “بسعة محدودة” في مواقعه شرقي العاصمة الفرنسية.

وأوضح البيان ان القرار اتخذ بعد أن أمرت الحكومة الفرنسية بالدخول في المرحلة الثالثة من تخفيف الاجراءات المتخذه بسبب تفشي فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) بناء على النتائج الجيدة التي تم تسجيلها في مواجهة الفيروس التاجي الذي أودى بحياة نحو 30 ألف شخص إضافة الى إصابة 160 ألفا آخرين منذ مطلع مارس الماضي.

واوضح البيان ان الفنادق والمنتجعات في (ديزني لاند) ستبدأ كذلك في العمل على مراحل في الفترة بين 15 يوليو و 3 أغسطس.

ولكن مع توقف السفر الخارجي كليا أو تقييده بشدة في فرنسا فمن المؤكد أن أعداد السياح ستتأثر بشدة أو ستكون أقل بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة.