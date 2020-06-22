كريستيانو نادم على رحيل أليجري

أكد تقرير صحفي أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، غير سعيد ومحبط من قرار النادي بتعيين ماوريسيو ساري مدربًا للفريق.

وكان يوفنتوس قد أعلن تولي ساري منصب المدير الفني للفريق في الصيف الماضي، خلفًا لماسيمليانو أليجري.

وبحسب صحيفة “ديلي إكسبريس“، فإن رونالدو محبط من رحيل أليجري وقدوم ماوريسيو ساري بدلًا منه.

وأضافت أن الأمور لا تسير في الاتجاه الصحيح بين رونالدو وساري، موضحة أن النجم البرتغالي نادم أكثر على قرار استبدال مدربه السابق أليجري.

ولفتت الصحيفة إلى أن كريستيانو كان يستمتع باللعب تحت قيادة أليجري في الموسم الماضي، وهو ما تغير في الموسم الحالي تحت قيادة ساري.

يذكر أن رونالدو خسر نهائيين متتاليين (السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا)، لأول مرة في مسيرته الكروية.